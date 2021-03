Nur mit einem Sieg kann der LASK im Titelrennen bleiben

Für den LASK beginnen die Salzburger Festspiele. Bis zum Saisonende ist der Doublegewinner noch vier Mal der Gegner: heute (Pasching, 17 Uhr) zum Abschluss des Grunddurchgangs der Fußball-Bundesliga, danach zwei Mal in der Meistergruppe und am 1. Mai im Cupfinale in Klagenfurt.