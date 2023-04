Notfall: Ankick des Cup-Halbfinales zwischen Sturm und LASK verschoben

Eigentlich sollte man hier in der Grazer Merkur-Arena schon längst sein eigenes Wort nicht mehr hören. Bereits knapp eineinhalb Stunden vor Spielbeginn war der Sturm-Fansektor hinter dem Tor randvoll gewesen. Alles war angerichtet, um das eigene Team schon beim Aufwärmen einzupeitschen. Doch stattdessen ist es jetzt (schon wieder) gespenstisch still hier in diesem Stadion, in dem eigentlich um 20.30 Uhr das Cup-Halbfinale des LASK bei Sturm Graz begonnen hätte: Es gibt - wie schon am Sonntag beim Liga-Heimspiel der Grazer gegen Rapid - einen medizinischen Notfall im Grazer Familiensektor. Eine Zuschauerin musste reanimiert werden.

"Die Rettungskette wurde sofort eingesetzt, der Notarzt konnte sofort mit der Reanimation beginnen", erklärte Sturms Sicherheitssprecher Bruno Hütter im ORF. Die Zuschauerin wird aktuell für den Abtransport ins Krankenhaus vorbereitet.

Die Fans sind leise, die Spieler wärmen weiterhin auf dem Feld auf, haben aber natürlich ebenfalls mitbekommen, was sich hier abspielt. Der Stadionsprecher hat zuerst verkündet, dass erst ab 20.45 Uhr gespielt wird, inzwischen gilt 21 Uhr als neue Anstosszeit.

Weitere Infos folgen.

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

