Not-Abwehr hielt gegen die Schotten nicht dicht  1:1

Der LASK muss am Donnerstag in Perth gewinnen, um zum dritten Mal in Serie in eine Europacup-Gruppenphase einzuziehen: Beim 1:1 gegen St. Johnstone im Play-off-Hinspiel zur Europa Conference League in Klagenfurt hatten die Athletiker nicht nur einen "Heimnachteil", sondern mussten auch mit einer Not-Abwehr antreten.