Nicht nur für James Holland ist Alkmaar ein Toplos

Die Würfel sind gefallen, der ehemalige Top-Stürmer Frédéric Kanouté, der mit dem FC Sevilla 2006 und 2007 die Fußball-Europa-League gewonnen hat, zog in Nyon den nächsten niederländischen Gegner für den LASK aus dem Lostopf. Die Schwarz-Weißen treffen in der Runde der letzten 32 auf den AZ Alkmaar. Das erste Duell steigt am 20. Februar (21 Uhr) im 17.023 Zuschauer fassenden AFAS-Stadion, das im August in die Negativschlagzeilen geriet, weil Teile des Arena-Daches eingestürzt waren. Das Rückspiel findet am 27. Februar (18.55 Uhr) auf der Linzer Gugl statt.

Die "Oranjes" sind gewarnt. In der Gruppenphase hatte der LASK den PSV Eindhoven (0:0, 4:1), der gestern Trainer Mark van Bommel entließ, eliminiert. Alkmaar ist aktuell deutlich stärker. Die Rot-Weißen trennt in der Eredivisie nur das schlechtere Torverhältnis von Spitzenreiter Ajax Amsterdam, den das Team von Coach Arne Slot am Sonntag 1:0 besiegt hat.

Alkmaar hat viermal den nationalen Cup (zuletzt 2013) gewonnen und zwei Meistertitel erobert – 1981 und 2009. Vor zehn Jahren schwang "Tulpengeneral" Louis van Gaal erfolgreich das Zepter, im Mittelfeld glänzte der heutige LASK-Akteur James Holland (30).

Klar, dass beide Begegnungen für den Australier, der von 2009 bis 2011 in Alkmaar kickte, speziell sein werden. In der Vergangenheit spielten auch vier Österreicher für den Klub aus der knapp 110.000 Einwohner zählenden Stadt in der Provinz Nordholland: Kurt Welzl, Franz Oberacher, Frenkie Schinkels und Rolf Landerl.

Hochkarätige Flügelflitzer

Alkmaars Kader bringt es auf einen Marktwert von 74,05 Millionen Euro, jener des LASK steht mit 31,5 Millionen zu Buche. Stars der gegnerischen Mannschaft sind die Flügelstürmer Oussama Idrissi (10 Millionen) und Calvin Stengs (12 Millionen), das Prunkstück des Teams ist aber die Defensive, die in der laufenden Meisterschaft nur acht Tore in 17 Partien kassiert hat. Ganz vorne glänzt Mittelstürmer Myron Boadu, der 18-Jährige hat bereits elf Treffer erzielt und sieben vorbereitet.

"Die Vorfreude ist groß. Der AZ Alkmaar ist eine sehr angriffslustige Mannschaft mit hoher Qualität und in einer ähnlichen Situation wie wir. Die Chancen stehen 50:50, es ist ein Vorteil, dass wir das Rückspiel zuhause haben. Außerdem steht uns keine lange Reise bevor, das freut mich für die Regeneration", urteilte LASK-Trainer Valérien Ismaël mit Weitblick.

Vielleicht ist es ein gutes Omen, dass österreichische Klubs gegen Alkmaar noch ungeschlagen sind. Der GAK gewann 2004 zuhause 2:0, die Austria erreichte 2011 zwei 2:2. Das war jeweils in der Europa-League-Gruppenphase.

Unabhängig davon ist der "AZ" für LASK-Präsident Siegmund Gruber ein Superlos: "Wir sind auch gegen diesen interessanten, hochkarätigen Gegner der Underdog." Ähnlich sieht es "Vize" Jürgen Werner: "Alkmaar ist dieselbe Kategorie wie Ajax. Und das ist immerhin jener Verein, der in der abgelaufenen Saison ins Halbfinale der Champions League eingezogen ist. Ich erwarte spannende Partien auf Augenhöhe." Vielleicht auch schon mit der einen oder anderen Verstärkung. "Es ist schön, dass wir nicht jeden Euro umdrehen müssen. Wir werden schauen, dass wir den einen oder anderen jungen Spieler dazuholen", erläuterte Werner.

Wiedersehen macht Freude

Brisanz verspricht auch das Duell Eintracht Frankfurt gegen den FC Salzburg. Bei den Hessen sind mit Trainer Adi Hütter und ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger zwei ehemalige "Rote Bullen" an Bord. Hütter war als Spieler schon für den Vorgängerklub Austria Salzburg aktiv und schoss auf dem Weg ins UEFA-Cup-Endspiel 1994 das "goldene Tor" beim 1:0-Heimsieg über die Eintracht im Viertelfinale. "Auf der einen Seite freue ich mich auf das Wiedersehen, auf der anderen Seite ist uns bewusst, dass wir ein schwieriges Los erwischt haben", sagte Hütter.

Paarungen mit Finalcharakter

Die gestrige Auslosung des Achtelfinales der Fußball-Champions-League, das im Februar und März über die Bühne gehen wird, hat einige Duelle mit Endspiel-Charakter serviert. So bekommt es etwa Rekord-Triumphator Real Madrid (13 Trophäen) mit Englands Meister Manchester City zu tun. Titelverteidiger FC Liverpool, der den FC Salzburg eliminiert hat, trifft auf Atlético Madrid. Borussia Dortmund freut sich auf ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Thomas Tuchel, der jetzt bei Paris SG der starke Mann ist. Der FC Bayern tritt gegen den FC Chelsea mit Revanchegelüsten an: Im Mai 2012 verloren die Münchner das „Finale dahoam“ in der Königsklasse in der Allianz-Arena im Elfmeterschießen. Beim Stand von 1:1 vergab Arjen Robben einen Strafstoß (93.), im Penaltyschießen scheiterte Bastian Schweinsteiger.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at