Die "Ouvertüre" zum Cup-Finale wird am Sonntag in der Linzer Raiffeisen-Arena gespielt: Der LASK empfängt in der Fußball-Bundesliga Klagenfurt (17 Uhr). Sturm Graz legte schon am Mittwoch im Rennen um Platz zwei vor, die Linzer wollen Schritt halten. Ob Kapitän Alexander Schlager den LASK auf das Feld führen kann, ist offen: Der Torhüter hat einen Brummschädel.