Die Trendwende kam zu spät: Zum ersten Mal seit der Reform der Fußball-Bundesliga 2018/19 muss der LASK in die Qualifikationsgruppe. Nach dem 0:0 gegen Salzburg geht es am Sonntag zum Abschluss des Grunddurchgangs in Wolfsberg nur noch um eine bessere Ausgangsposition für die letzten zehn Spiele. "Kopf aufrichten und neue Ziele setzen", sagte Trainer Andreas Wieland unmittelbar nach der verspielten Minichance auf die Meistergruppe.