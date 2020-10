Nächster LASK-Gegner brachte Mourinho zur Weißglut

Vor einer Woche hatte sich Tottenham-Startrainer Jose Mourinho nach dem 3:0-Sieg über den LASK noch tiefenentspannt präsentiert, gestern in Belgien lief der Portugiese unrund und richtig heiß. Diese Europa-League-Gruppe J ist kein Selbstläufer für das Londoner Starensemble, das Royal Antwerpen überraschend und hochverdient 0:1 (0:1) unterlag. Der erfolgreiche Außenseiter, der mit dem Maximum von sechs Punkten an der Tabellenspitze steht, empfängt am 3. Spieltag am kommenden Donnerstag (21 Uhr, PULS 4) den LASK. Die Linzer sind gewarnt.

„Am liebsten hätte ich alle elf Spieler ausgewechselt, aber das geht nicht“, polterte Mourinho nach dem Ausrutscher, den er auf seine Kappe nahm: „Ich habe die Startaufstellung gewählt, also gibt es nur einen Schuldigen.“ Royal Antwerpen hätte dieses Match höher gewinnen können. Das einzige Tor im Bosuilstadion gelang dem 34-jährigen israelischen Mittelfeldspieler Lior Refaelov in der 29. Minute. Ausgangspunkt war ein kapitaler Ballverlust von Spurs-Verteidiger Ben Davies gewesen. Tottenham kam zu keiner einzigen Großchance. Und das, obwohl Offensiv-Größen wie Gareth Bale, Lucas Moura, Heung-min Son, Dele Alli oder Harry Kane im Einsatz waren.

„Morgen, 11 Uhr, Training“



„Ich will die Leistung einzelner Spieler nicht analysieren“, sagte Mourinho, der sich später auch via Instagram zu Wort melden sollte. Der 57-Jährige postete ein Foto, das ihn mit Mund-Nasen-Schutz im Team-Bus zeigt. Sein Blick geht ins Leere. Sein Schriftzug bringt den Ärger massiv zum Ausdruck: „Schlechte Vorstellungen verdienen schlechte Ergebnisse. Ich hoffe, jeder in diesem Bus ist so angefressen, wie ich es bin. Morgen, 11 Uhr, Training.“

In Antwerpen ist die Euphorie groß. Der nationale Pokalsieger steht aktuell auch auf Platz eins der belgischen Jupiler League. Nicht zu Unrecht. Das Team von Ivan Leko tritt aggressiv und kompakt auf. Seit 30. August (0:2 bei Charleroi) ist Royal ungeschlagen, das 1:0 gegen Tottenham war der sechste Pflichtspielsieg in Folge.



LASK-Match in Antwerpen live auf PULS 4

PULS 4 hat an den ersten beiden Spieltagen den SK Rapid live ins Bild gerückt und Niederlagen der Grün-Weißen gegen Arsenal (1:2) und in Molde (0:1) transportiert. Am kommenden Donnerstag wird der Sender umschwenken und den LASK zeigen. Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung aus Antwerpen. Zuvor steht für die Schwarz-Weißen noch der Bundesliga-Schlager beim SK Sturm (Sonntag, 17 Uhr) auf dem Programm.

Das Selbstvertrauen stimmt nach dem 4:3-Sieg über Ludogorez Rasgrad in der Europa League. „Das war ein richtiger Kraftakt“, atmete LASK-Torhüter Alexander Schlager erleichtert auf. „Großes Lob an die Mannschaft. Wir haben super gekämpft und im Finish den Sieg über die Zeit gebracht“, ergänzte Stürmer und Torschütze Marko Raguz. Andreas Gruber sprach von einer „Super-Mannschaftsleistung“.

Trotzdem ist eines klar: Aussetzer wie nach der 4:1-Führung dürfen sich die Linzer in Antwerpen nicht leisten.

