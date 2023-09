Nachnominiert: LASK-Stürmer Havel ist im U21-Team am Ball

Es wäre das Tor der Runde gewesen: Elias Havel traf mit der Ferse gegen Lustenau. Das vermeintliche 1:0 wurde allerdings von Schiedsrichter Markus Hameter aberkannt, weil bei der Entstehung Marin Ljubicic im Abseits gestanden war. "Wenn du mit dem Rücken zum Tor stehst, zwei Innenverteidiger hinter dir, und es ist niemand da zum Ablegen - als Stürmer probierst du dann, den Ball irgendwie auf das Tor zu bringen. Leider hat es nicht gezählt", sagte Havel. "Im Endeffekt haben wir 2:0 gewonnen, das ist das Wichtigste."

Auch so hatte der 20-Jährige beim 1:0 seine Beine im Spiel: Er zwang Lustenau-Torhüter Domenik Schierl zur Parade, beim folgenden Eckball zählte das Tor von Phlipp Ziereis zum 1:0. Dann holte sich Havel noch einen tatsächlichen Scorerpunkt: Er gewann das Laufduell gegen Boris Moltenis und legte für Thomas Goiginger auf, der das 2:0 erzielte.

Erster Bundesliga-Ballkontakt, erstes Tor

Es war sein zweiter: Beim 1:1 in Tirol hatte er mit seiner ersten Bundesliga-Ballberührung 23 Sekunden nach seiner Einwechslung den Ausgleich erzielt. Auch in den folgenden Partien brachte er als Joker stets neuen Schwung in die LASK-Offensive.

Die Leistungen wurden nun von U21-Teamchef Werner Gregoritsch honoriert: Der Ex-LASK-Trainer nominierte Havel für den Ankick der Qualifikation für die EM 2025 nach: Am Donnerstag gastiert das ÖFB-Team auf Zypern (19 Uhr), am folgenden Dienstag ist in Ried Bosnien-Herzegowina der Gegner (18 Uhr).

