Nach Start des freien Verkaufs ist der LASK wohl bald ausverkauft

Es ist wohl nur noch eine Frage von Stunden, bis alle drei Europa-League-Heimpartien des LASK komplett ausverkauft sein werden. Am Montag war der geschützte Verkauf für die Abonnenten zu Ende gegangen.

Kaum hatte der freie Verkauf am Dienstagvormittag begonnen, gingen die Tickets rasch weg. Bereits zu Mittag waren nur noch rund 500 Dreier-Abos für die Duelle gegen Liverpool, Saint Gilloise und Toulouse erhältlich. Vor allem die günstigen Kategorien in der Kurve waren sofort weg, auch die Haupttribüne ist ausverkauft.

Auf der Familientribüne gibt es noch Restplätze. Das größte Kontingent gibt es auf Höhe der Mittellinie, wo es die besten, aber auch teuersten Plätze gibt.

OÖN-Leser können beim Spiel der Spiele mit etwas Glück gratis dabei sein. Wir verlosen 5 x 2 Eintrittskarten für das Spiel der Schwarz-Weißen gegen das von Jürgen Klopp betreute Starensemble. Alle wichtigen Informationen zum OÖN-Gewinnspiel finden Sie online unter nachrichten.at/lask-liverpool

Für die Spieler des LASK ist die Länderspielpause die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm, denn danach stehen gleich fünf Spiele binnen 14 Tagen auf dem Programm. Nach dem Auswärtsspiel am Samstag in Klagenfurt steigt schon das Spiel gegen Liverpool (21. September). Drei Tage später gastiert der TSV Hartberg in Linz. Am 27. September trifft der LASK im Cup auswärts auf Imst, drei Tage später geht es zum Wolfsberger AC.

Für Trainer Thomas Sageder gibt es also genug Möglichkeiten, die Vorteile eines breiten Kaders auszunützen.

