Nach Sieg gegen Salzburg: LASK schöpfte neuen Mut

Dank des 2:1-Erfolgs nach Verlängerung steht der LASK erstmals seit 2022/23 wieder unter den Top vier des Bewerbs. Und die Chancen auf den zweiten Cupsieg, den ersten nach 1965, können als durchaus gut bezeichnet werden. Zumal die möglichen Gegner TSV Hartberg, Wolfsberg und selbst die heuer überraschend starke Wiener Austria nicht unschlagbar scheinen. Wunschlos hat Trainer Markus Schopp für die Auslosung am Freitag keines. "Wir haben vier Teams im Halbfinale, die schon länger einem Titel nachlaufen", meinte er trocken.

Noch mehr als die Aussicht auf Cupehren dürfte Schopp in erster Linie die kämpferische Leistung seiner Truppe gefallen haben. Der Steirer, der seit der Amtsübernahme im September vor der Winterpause nur mäßige Fortschritte verzeichnen konnte, sprach von einem "wunderschönen Moment. Ich habe eine Mannschaft als Einheit gesehen, eine Mannschaft, die miteinander versucht hat, den Druck zu überstehen. Die Jungs haben das beeindruckend umgesetzt", sagte Schopp.

Matchwinner Adeniran

In der Winterpause hatte er erstmals länger Gelegenheit, dem Team in Ruhe seine Prinzipien einzuimpfen, in Sachen Offensivspiel war gerade in der ersten Hälfte davon nichts zu sehen. Der Rückstand durch Oscar Gloukh (32.) kam wenig überraschend, der Ausgleich durch einen Weitschuss Branko Jovicics (71.) belohnte immerhin das Aufbäumen. Wenngleich die Linzer nach Seitenwechsel langsam besser ins Spiel fanden - und letztlich von der Harmlosigkeit der Gäste im letzten Drittel profitierten.

Mehr zum Thema LASK LASK Ersatz für 5-Millionen-Euro-Verkauf schoss LASK ins Cup-Halbfinale Marin Ljubicic wechselt zu Union Berlin, Samuel Adeniran traf zum 2:1 über Salzburg Ersatz für 5-Millionen-Euro-Verkauf schoss LASK ins Cup-Halbfinale

Zum Matchwinner wurde in der Verlängerung mit Samuel Adeniran ein Neuzugang. Der US-Amerikaner, zuletzt für Philadelphia Union in der MLS tätig, köpfelte den LASK in der 109. Minute ins Glück und erhielt viel Lob von Schopp. "Er ist einer, der sehr viel Herz und Potenzial mitbringt", konstatierte der Coach, der damit tatsächlich Ersatz für Marin Ljubicic gefunden haben dürfte. Dieser war Stunden vor Anpfiff zu Union Berlin in die deutsche Bundesliga gewechselt.

Nächster Halt: Linzer Derby

"Wir hatten einen sehr schweren Herbst. Das war der erste Schritt in die richtige Richtung", atmete auch Philipp Ziereis auf, der erstmals als Kapitän am Platz stand, während der entmachtete Robert Zulj verletzt fehlte.

Der nächste Schritt steht am Sonntag an, wenn - wieder auf der Gugl - das Linzer Derby gegen Blau-Weiß wartet. Für Schopp "ein ganz, ganz wichtiges Spiel", das man ebenfalls unbedingt gewinnen will. Bei einer Niederlage droht der Stadtrivale als aktuell Sechster dem siebentplatzierten LASK auf sechs Punkte zu enteilen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.