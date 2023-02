Nach Ried schlug wohl auch der LASK in Serbien zu

Die SV Guntamatic Ried wurde am gestrigen Deadline-Day mit der Verpflichtung von Aleksandar Lutovac bei Partizan Belgrad fündig - Lokal-Rivale LASK dürfte ausgerechnet beim zweiten großen Belgrader Klub, Roter Stern Belgrad, zugeschlagen haben: Wie das serbische Medium „Telegraf“ berichtet, haben sich die Schwarz-Weißen mit Ibrahim Mustafa verstärkt.

Der 22-jährige Ghaner soll den freigewordenen Platz von Husein Balic übernehmen, der ebenfalls kurz vor Ende der Winter-Übertrittszeit nach Altach verliehen wurde.

Mustafa kam 2020 zu Roter Stern und bestritt in der aktuellen Saison zwölf Spiele in der Super League, leistete dabei zwei Vorlagen. Außerdem war der Offensivspieler bei drei Spielen in der Champions-League-Qualifikation und bei vier Partien in der Europa League am Ball. Zuvor spielte er auf Leihbasis bei Zlatibor, Radnički und Novi Pazar.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport

