Mit ein paar Kilo weniger im Gepäck ist der LASK nach dem 2:0-Sieg in der UEFA Conference League über HJK Helsinki gestern in Klagenfurt gelandet, wo am Sonntag (14.30) das Liga-Spiel bei Austria Klagenfurt auf dem Programm steht. In Finnland hat man mit der Erleichterung über den Sieg auch ganz viel Ballast aus der Vergangenheit abgelegt.