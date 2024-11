LASK senkt die Kartenpreise im Europacup

Vor der Länderspielpause stehen für den LASK zwei richtungsweisende Partien auf dem Spielplan: Am Sonntag soll im Rennen um einen Platz in der Bundesliga-Meistergruppe ein Sieg in Altach Schwung geben, schon am Donnerstag brauchen die Athletiker im Heimspiel gegen Cercle Brügge Zählbares, um die Chance auf den Einzug in das Play-off der Conference League zu erhöhen. Anschieben werden die Fans: Der LASK gab bekannt, dass die Preise für die Europacup-Eintrittskarten verbilligt werden.