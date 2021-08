Gestern um 16.30 Uhr wurde das vom LASK so erwartete Urteil veröffentlicht: "In der gestrigen Sitzung hat der Senat 5 beschlossen, das Verfahren gegen den LASK sowohl mangels Beweisen als auch aus formalen Gründen einzustellen", teilte die Bundesliga mit. Der Senat 5 stellte fest, dass es kein verbotenes Dritteigentum an Transferrechten gab.