Nach 181 Spielen: LASK löst Vertrag mit Rene Renner auf

Wie der LASK am Freitag vermeldet, dass der Vertrag mit Rene Renner einvernehmlich aufgelöst wird.

Seit Sommer 2019 trug Renner das Trikot der Athletiker, nachdem der Oberösterreicher vom SV Mattersburg nach Linz gewechselt war. Beim LASK etablierte sich der Linksverteidiger als feste Größe.

Lesen Sie auch: Neue Aufgabe für Wieland beim LASK

Insgesamt 181 Pflichtspieleinsätze absolvierte Renner, brachte es dabei auf 14.097 Spielminuten und steuerte sieben Tore sowie elf Vorlagen bei.

In der laufenden Saison kam der 31-Jährige auf vier Einsätze, sein letztes Match für den LASK bestritt der Linksfuß am 3. Oktober beim 2:2 in der Conference League gegen Djurgardens. Es war zugleich das 37. internationale Spiel des Defensivakteurs im schwarz-weißen Trikot.

Mehr zum Thema LASK LASK Zulj beruft sich auf vergangene Erfolge - das ist beim LASK aktuell zu wenig Der Kapitän der Schwarz-Weißen kann die Kritik nur zum Teil nachvollziehen Zulj beruft sich auf vergangene Erfolge - das ist beim LASK aktuell zu wenig

Nun möchte sich Renner nach fünfeinhalb Jahren bei den Athletikern verändern, um eine neue Herausforderung anzunehmen. "Es war eine wunderschöne Zeit, die ich beim LASK erleben durfte, und ich werde diese fünfeinhalb Jahre immer in bester Erinnerung behalten", wird er in der Aussendung zitiert.

"Ich denke, eine Verjüngung wird dem LASK guttun, zumal es auch in der zweiten Mannschaft viele talentierte und interessante Spieler gibt, die dem Verein beim Erreichen der Ziele helfen können", so Renner weiter.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.