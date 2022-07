Monatelange Pause für LASK-Stürmer

Tobias Anselm kann einem leidtun: Der 22-jährige Mittelstürmer zog sich im Donnerstag-Training zum zweiten Mal binnen zehn Monaten einen Kreuzband-riss zu und fehlt dem LASK damit mehrere Monate. Der Heimkehrer war von 2020 bis 2022 an die WSG Tirol verliehen gewesen, am 19. September 2021 hatte er sich beim 0:5 bei Sturm Graz bereits in der siebenten Minute schwer am Knie verletzt. Seither ist er ohne Pflichtspieleinsatz.

"Diese Diagnose trifft uns hart und ist extrem bitter", sagte LASK-Sportkoordinator Dino Buric, der versucht, Anselm zu trösten. Der junge Mann, der in der Salzburger Red-Bull-Akademie ausgebildet worden war, schien auf dem besten Weg zurück zu sein. Die neuerliche Verletzung wirft den Angreifer, der sämtliche Nachwuchs-Nationalteams durchlaufen hat und in 34 Bundesliga-Matches sieben Tore und sechs Assists verbucht hat, weit zurück. Anselms Vertrag beim LASK läuft noch bis Sommer 2023.

"Wichtig ist jetzt, dass sich Tobias voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren kann. Wir sind uns sicher, dass er stärker zurückkommen wird, weil er ein super Junge ist", betonte Dino Buric.

Heute (17 Uhr) trifft der LASK in Hausmening auf den dreimaligen rumänischen Meister Rapid Bukarest, der seine Zelte in der Vorbereitung im Hotel Aumühle (Grein/Bad Kreuzen) aufgeschlagen hat.

Ried glich in der 89. Minute aus

Ein Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen hatte den Anpfiff des Testspiels der SV Guntamatic Ried gegen den deutschen Drittligisten 1860 München in Windischgarsten um eine Stunde verzögert. Am Ende gab es keinen Sieger, Linksverteidiger Philipp Birglehner rettete den Innviertlern mit seinem Tor in der 89. Minute ein 1:1. Neben der Spur ist Zweitligist SK Vorwärts Steyr, der in Haidershofen in ein 0:8-Debakel gegen das zweite Team von Sparta Prag schlitterte.

Rapid hat Stürmer Ferdy Druijf, der im Frühjahr sechs Tore in 13 Partien erzielt hatte, fix vom AZ Alkmaar verpflichtet. Der Niederländer unterschrieb bis 2025.