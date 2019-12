"Mit Sporting haben wir eine Rechnung offen"

Eines ist fix: Der LASK feiert am Donnerstag im Linzer Stadion die große Europa-League-Party. Die Athletiker überwintern erstmals im Europacup und haben Historisches geleistet. Der Hunger ist aber noch nicht gestillt: Mit einem Sieg gegen Sporting (18.55 Uhr) würde man sogar als Gruppenerster in die Runde der letzten 32 einziehen.

"Jetzt wollen wir den Gruppensieg holen", sagte Peter Michorl. "Mit Sporting haben wir noch eine Rechnung offen." Anfang Oktober hatte der LASK als klar überlegene Mannschaft in Lissabon eine 1:2-Niederlage kassiert, wo man sich eigentlich drei Punkte verdient hätte.

14.000 ohnehin schon euphorische Fans werden dem LASK morgen bei der Chance zur Revanche im Linzer Stadion Rückenwind geben. Michorl: "Wir schauen, was möglich ist, wir können befreit aufspielen." Obwohl beide Klubs als Aufsteiger feststehen, ist das Duell um Platz eins keineswegs wertlos:

UEFA-Prämien: 2,4 Millionen Euro hat der LASK in der laufenden Gruppenphase bereits an Prämien kassiert. 1,9 Millionen Euro wurden als Punkteprämien eingespielt, 500.000 Euro für den fixierten Einzug in die Runde der letzten 32. Für den Gruppensieg gäbe es noch einmal 500.000 Euro extra. Um Sporting von der Spitze zu verdrängen, braucht der LASK einen Sieg, für den es weitere 570.000 Euro gäbe.

Auslosung: Am Montag wird in Nyon das Sechzehntelfinale ausgelost. Der Endstand in der Gruppe bestimmt, welche Gegner für den LASK in der Runde der letzten 32 (20./27. Februar) in Frage kommen: Die Gruppensieger und die vier besten Absteiger aus der Champions League sind gesetzt und treten im Hinspiel auswärts an. Als Zweiter wäre der LASK ungesetzt. In beiden Fällen sind Teams aus der abgeschlossenen Europa-League-Gruppe und aus demselben Land als Gegner ausgeschlossen.

UEFA-Fünfjahreswertung: In der laufenden Saison war Österreichs Meister Salzburg fix für die Champions-League-Gruppenphase qualifiziert, der Zweite LASK stieg in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation ein. Die Niederlande verdrängten allerdings Österreich vom maßgeblichen elften Platz in der UEFA-Fünfjahreswertung, weswegen der neue österreichische Meister im Sommer in das Play-off der Champions League muss und der Vizemeister in der zweiten Qualifikationsrunde einsteigt. Für die Saison 2021/22 ist der elfte Platz wieder möglich: Die Niederlande kletterten zwar auf Platz zehn, im Frühjahr liefern sich aber Salzburg und der LASK ein Rennen mit den türkischen Klubs. Trabzonspor und Besiktas scheiden fix aus der Europa League aus, Basaksehir Istanbul kann morgen mit einem Sieg in der Wolfsberg-Gruppe in Mönchengladbach den Aufstieg fixieren. Galatasaray Istanbul bräuchte heute in der Champions League einen Sieg bei Paris Saint-Germain und gleichzeitig Schützenhilfe von Real Madrid gegen Brügge, um noch den dritten Platz und damit den Umstieg in die K. o.-Phase der Europa League zu erreichen.