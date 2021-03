"An einem perfekten Tag ist es möglich." Das 0:1 war die fünfte Niederlage in Serie gegen Salzburg, LASK-Trainer Dominik Thalhammer gewann trotzdem Zuversicht, dass der Serienmeister in den beiden kommenden Partien in der Meistergruppe und vor allem im Cupfinale am 1. Mai in Klagenfurt geknackt werden kann. "Wir waren von der Leistung her in den vergangenen beiden Spielen knapp dran.