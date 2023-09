Mit den OÖN gratis zu LASK gegen Liverpool

Das Starensemble des FC Liverpool gastiert am 21. September in der Linzer Raiffeisen-Arena. OÖN-Leser können gratis dabei sein. (Apa)

Während sich der Großteil der LASK-Spieler in der aktuellen Länderspielpause auf das Training konzentrieren kann, laufen der Countdown und der Kartenverkauf für das "Spiel des Jahrhunderts" der Schwarz-Weißen gegen den FC Liverpool am 21. September um 18.45 Uhr in der Linzer Raiffeisen-Arena auf Hochtouren – und OÖN-Leser können mittendrin statt nur dabei sein.

Während es ansonsten nur Dreier-Packs zu kaufen gibt, verlosen wir für OÖN-Leser 5 x 2 Einzel-Tickets für den großen Europacup-Schlager der Schwarz-Weißen gegen den FC Liverpool.

Alle Abonnenten sind versorgt

Beim Kartenvorverkauf haben sich die größten Befürchtungen nicht bewahrheitet. Die zweite Verkaufsphase, die auch jene "Pur"-Abonnenten beinhaltet hat, die beim ersten Durchgang noch nicht kaufen durften, ging bereits am Sonntagabend zu Ende. Nachdem zum Schluss der Verkaufsphase noch rund 1300 Karten zur Verfügung standen, hat sich jeder Abonnent ohne fremde Hilfe mit Karten ausstatten können, bevor der freie Verkauf beginnt.

Am Dienstag um 8 Uhr werden die rund 1300 verbliebenen Dreier-Abos für alle LASK-Fans angeboten. Zu haben sind die Tickets im Online-Shop des LASK, in der Geschäftsstelle in der Raiffeisen-Arena sowie im Hypo-LASK-Corner an der Mozartkreuzung.

Komplett ausverkauft war am Sonntagabend nur die Stehplatz-Tribüne, die im Europacup zumindest theoretisch zur Sitzplatztribüne wird, weil die Sitze heruntergeklappt werden müssen. Die Fans werden dort trotzdem stehen.

Ansonsten waren am Sonntag noch Karten aller Sitzplatz-Kategorien (Kurve, Familientribüne, Haupttribüne, Gegentribüne) verfügbar. Wie stark der Ansturm am Dienstag sein wird und ob das Stadion gleich am ersten Tag des freien Verkaufs ausverkauft sein wird, ist schwer vorauszusagen. Sehr viele LASK-Fans dürften sich über befreundete Abo-Besitzer bereits in der ersten Verkaufsphase eingedeckt haben, weshalb sich auch der Ansturm in der zweiten Phase bei den Abo-Pur-Besitzern am Wochenende eher in Grenzen gehalten hat.

Hier geht es zum Gewinnspiel:

