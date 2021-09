0:1 zur Pause zurück, teilweise von der Admira vorgeführt, auf dem letzten Tabellenplatz, erstmals Pfiffe der bisher so geduldigen Fans – mit dem Rücken zur Wand machte der LASK in der zweiten Hälfte den notwendigen Schritt nach vorn: Das 3:1, der erste Heimsieg in der laufenden Fußball-Bundesliga-Saison, war viel mehr wert als drei Punkte. "Man hat es beim Jubeln gesehen: 100 Kilo fallen vom Herzen", sagte Peter Michorl.