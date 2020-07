Meister Salzburg ist gegen den LASK extra motiviert

Schaffen es die Fußballer des LASK tatsächlich, in 90 Minuten die verpatzte Meisterrunde doch noch zu einem guten Ende zu bringen? Mit einem Sieg über Meister Salzburg am Sonntag (17 Uhr) wären die Schwarz-Weißen als Dritter doch noch fix für die Europa-League-Gruppenphase qualifiziert. Viel mehr wäre auch bei einem etwas besser verlaufenen Finish dieser sonst so erfolgreichen Saison nicht möglich gewesen.

Eines ist vor diesem Duell klar: Helfen kann sich der LASK nur selbst. Dank des 3:3-Patzers von Wolfsberg gegen Hartberg hat der LASK den dritten Platz selbst in der Hand. Allerdings wird man gegen hochmotivierte Salzburger über sich hinauswachsen müssen. Salzburgs Trainer Jesse Marsch hat bereits eine Kampfansage an den LASK abgegeben. Zu sehr haben die Schwarz-Weißen den Gegner im Grunddurchgang mit den Siegen in Linz und Salzburg geärgert, ehe in der Corona-Pause dann auch noch die Trainingsaffäre dazukam. Marsch: "Wir brauchen für dieses Spiel gegen den LASK sicher keine Extramotivation. Die Rivalität mit dem LASK war über die gesamte Meisterschaft sehr groß. Es hat so viele Themen gegeben, deshalb ist das Match sehr wichtig für uns. Wir wollen unbedingt gewinnen."

"LASK war der größte Rivale"

Klar ist auch, dass Marsch gegen die Linzer seine beste Mannschaft aufs Feld schicken wird. Einige Leistungsträger wurden dafür sogar beim 5:2 über Sturm Graz geschont, um zum Abschluss bei voller Kraft zu sein. Und auch Sportdirektor Christoph Freund meinte: "Es wäre ein besonderer Abschluss, wenn wir gegen den LASK, der unser größter Rivale war, zum Abschluss noch einmal zeigen können, warum wir in dieser Saison Meister geworden sind."

Dem LASK muss es gelingen, endlich den ersten Sieg gegen ein Team aus dem Trio Salzburg, Rapid und Wolfsberg in der Meistergruppe zu holen. Trainer Valerien Ismael: "Wir waren in der Meistergruppe nicht in der Lage, die wichtigen Spiele zu gewinnen. Das fühlt sich momentan nicht gut an." Beim LASK ist die Abwehr nach Ablauf der Sperre von Petar Filipovic wieder komplett.

Bei einer Niederlage könnte Wolfsberg mit einem Sieg im Parallelspiel gegen Rapid noch vorbeiziehen. Große Hilfe ist vom Vizemeister ebenso nicht zu erwarten.

Urteile eingetroffen 5000 Euro Strafe erhielt der SK Rapid für ein drei Stunden lang im Stadion frauenfeindliche Spruchband vor dem Spiel gegen Hartberg, das Rapids Geschäftsführer Christoph Peschek mit den Worten „Demokratie und Meinungsfreiheit endet nicht an den Stadiontoren“, abgetan, und sich für diese Aussage später entschuldigt hat.

Zurückgewiesen wurde der beim Verfassungsgerichtshof eingebrachte Antrag des LASK gegen das von der Regierung verhängte Betretungsverbot von Sportstätten.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at