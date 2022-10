Wenn alles perfekt läuft, dann ist es immer einfacher, sich den Fragen zu stellen. Beim LASK war man auch nach dem schmerzhaften 0:3 vom Samstag gegen Hartberg "On Tour". So nennt sich jene Aktion, bei der all jene LASK-Sponsoren oder auch Anhänger vom LASK-Mannschaftsbus besucht werden, die Tickets im Gegenwert von 4000 Euro gekauft oder vermittelt haben. Gestern stiegen auch LASK-Präsident Siegmund Gruber und Abwehrchef Philipp Ziereis aus dem Teambus aus und standen den OÖN Rede und Antwort.