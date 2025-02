LASK: Marin Ljubicic wechselt in die deutsche Bundesliga

Nun ist es offiziell. Ljubicic (22) ist der zweitteuerste Transfer in der Vereinsgeschichte des LASK, über die genaue Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Das berichtet der LASK in einer aktuellen Presseaussendung. Die OÖN haben schon am Freitag über den möglichen Transfer berichtet.

Der Stürmer war im Sommer 2022 zunächst leihweise vom kroatischen Erstligisten Hajduk Split zum LASK gekommen. Bei den Athletikern warf der Goalgetter die Tormaschine an und traf in seinen ersten vier Pflichtspielen insgesamt neunmal. Darunter auch beim 5:1-Auswärtserfolg gegen den Wolfsberger AC, wo Ljubicic einen Viererpack beisteuerte.

100 Pflichtspiele

In der laufenden Saison stand der kroatische U21-Teamspieler, der im Jänner 2023 fix verpflichtet worden war, in 26 Partien auf dem Platz und erzielte dabei fünf Tore. Insgesamt brachte es Ljubicic in zweieinhalb Jahren im Team der Oberösterreicher auf exakt 100 Pflichtspieleinsätze. In diesem Zeitraum gelangen dem Angreifer 36 Treffer, womit er in der ewigen Torschützenliste der Schwarz-Weißen Platz 22 einnimmt.

