Magere Hausmannskost: LASK kommt gegen Hartberg nicht über ein Remis hinaus

Das 1:3 am Donnerstag gegen Liverpool schmerzt viele Fans wohl nicht so sehr wie das 0:0 am Sonntag gegen Hartberg.

Dabei haben die Linzer die größte Chance auf ein Tor: Robert Zulj scheitert per Foulelfmeter an Torhüter Raphael Sallinger. Zuvor war Rene Renner im 16er gelegt worden.

Damit verpassen die drittplatzierten Linzer die Gelegenheit, mehr Boden auf Salzburg gutzumachen. Der Meister hatte am Samstag überraschend gegen Blau-Weiß Linz 0:1 verloren.

Mehr dazu in Kürze...

Mehr zum Thema FC Blau-Weiß Linz Sensation! Blau-Weiß Linz gewinnt gegen Salzburg SALZBURG. Die Linzer Aufsteiger haben am Samstag den Meister geschlagen. Ronivaldo erzielte in der 61. Minute das Siegestor. Sensation! Blau-Weiß Linz gewinnt gegen Salzburg

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.