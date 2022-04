Lückenschluss: So sieht es derzeit auf der Baustelle für das LASK-Stadion aus

Seit dieser Woche wird auf der Gugl an einem besonderen Bauabschnitt gearbeitet: Mit der Errichtung der Tribune im Osten wird die neue Raiffeisen-Arena ringsum geschlossen. An den drei übrigen Tribünen wird schon seit längerem gewerkt. Zum ersten Mal nach 70 Jahren steht damit am Linzer Froschberg ein auf allen Seiten geschlossenes Fußballstadion. Das alte Linzer Stadion war nach Osten geöffnet. Aktuelle Videoaufnahmen von LASK-TV zeigen, wie es derzeit auf der Stadion-Baustelle aussieht:

Nachdem der Baustopp Ende März wieder aufgehoben wurde, schreiten die Bauarbeiten nun zügig voran. Der Stadion-Bau stand zu Beginn unter keinem guten Stern. Erst ein Streit unter den Verantwortlichen im Verein, Zurückziehen der Ausschreibung und Adaption der Planung, neuerliche Ausschreibung und nochmaliges Zurückziehen, weil auf die europaweite Ausschreibung "vergessen" wurde.

Am 18. März folgte ein weiterer Pleiten-Pech-und-Pannen-Punkt: Die Baubehörde der Stadt Linz verhängte einen vorläufigen Baustopp, "weil sich das eingereichte und baubewilligte Projekt nicht mit dem realisierten Bau deckt" – die OÖN berichteten exklusiv. Konkret ging es um eine Unterkellerung unter der Haupttribüne, die vergrößert wurde. Der LASK sprach von "Planungsversehen aus der Vergangenheit" und "technisch unausweichlichen Änderungen".

Wenige Tage später wurde der Baustopp aufgehoben. Dem Verein und der Baufirma wurden acht Wochen Zeit eingeräumt, die Pläne für den nicht genehmigten Kellerbereich einzureichen. Die Frist läuft Mitte Mai aus. "Bei jedem Projekt dieser Größenordnung kommt es zu Veränderungen. Aber es ist für mich erledigt", sagte LASK-Präsident Gruber erst kürzlich im OÖN-Exklusiv-Interview. Längst wird wieder mit voller Kraft an der Realisierung des "LASK-Jahrhundertprojekts" gearbeitet, damit die Athletiker im Februar 2023 im neuen Stadion das Frühjahr der kommenden Saison ankicken können.

Finanzierung steht

Zuletzt war auch die Landesförderung ein Thema gewesen, weil eine Voraussetzung dafür eine fixe Finanzierung ist. "Die Finanzierung steht seit langem, auch die Verträge sind mittlerweile rechtskräftig unterfertigt", sagte Gruber und erklärte die Vorgehensweise: "Unsere Bank, die Raiffeisen Landesbank, hat uns zwei Alternativen vorgeschlagen: eine Anleihenfinanzierung oder eine klassische Bankenfinanzierung in Form eines Darlehens. Wir haben uns für ein klassisches Darlehen mit Rückzahlung auf 20 Jahre entschieden." Der Spatenstich für das Stadion auf der Gugl wurde im vergangenen Oktober gesetzt, die Fertigstellung ist für 10. Februar 2023 geplant.