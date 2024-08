Lostag für den LASK: Das sind möglichen Europa-League-Gegner

Heute um 13 Uhr liegt die Kugel mit dem LASK im Topf der gesetzten Mannschaften bei der Auslosung des Play-offs zur Europa League. Nur Besiktas Istanbul, Heart of Midlothian und Backa Topola stehen als mögliche Gegner fest - bei jedem anderen Los bekommt der LASK in der dritten Qualifikationsrunde Anschauungsmaterial, weil der Play-off-Gegner erst ermittelt wird. Um den Einzug in die neue Gruppenphase geht es für die Linzer dann am 22. und 29. August.