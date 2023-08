Losglück für den LASK auf dem Weg in die Europa League

Am 24. August soll es im Europa-League-Play-off in der Raiffeisen-Arena Grund zum Jubeln geben.

Die Europacup-Saison beginnt für den LASK am 24. August mit einem Heimspiel. Bei der Auslosung der Play-offs zur Europa League wurde den Linzern der Sieger des Drittrundenduells zwischen Zrinjski Mostar und Breidablik Kopavogur zugelost. Die erste Möglichkeit zur Beobachtung ergibt sich beim Hinspiel am Donnerstag in Bosnien-Herzegowina, eine Woche später wird in Island gespielt.