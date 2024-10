Ljubljanas Trumpf gegen den LASK kommt aus Oberösterreich

Geboren in Vöcklabruck, ab seinem zweiten Lebensjahr in Haid aufgewachsen: Beim Auswärtsspiel des LASK in der Conference League am Donnerstag gegen Olimpija Ljubljana (21 Uhr) müssen die Athletiker ausgerechnet auf einen Oberösterreicher besonders aufpassen: Der Kicker mit der Nummer zehn und dem klingenden Namen Raul Florucz ist beim siebenfachen slowenischen Meister aktuell so etwas wie das Um und Auf.