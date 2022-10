Marin Ljubicic neun Treffer, Keito Nakamura sieben – zwei LASK-Spieler führen die Torschützenliste der Fußball-Bundesliga an. Die Treffsicherheit der Offensiv-Legionäre verlängerte beim 3:1 in Klagenfurt eine Serie, damit eine andere beendet werden konnte: Auch im 14. Pflichtspiel blieb der LASK gegen die Kärntner ungeschlagen und schrieb nach zuletzt fünf sieglosen Spielen wieder voll an.