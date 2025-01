Es ist ein Transfer, der so richtig Geld in die LASK-Klubkasse spülen könnte, weil es sich um den zweitgrößten der Vereinsgeschichte handeln würde: Am Freitagabend verdichteten sich die Gerüchte, wonach Stürmer Marin Ljubicic unmittelbar vor einem Abgang stehen könnte – und das nicht in irgendeine Liga, sondern zum deutschen Bundesligisten Union Berlin.