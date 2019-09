Liveticker: LASK gewinnt Europa League-Debüt

Wir wünschen noch einen schönen Abend!

Der LASK gewinnt die Europa-League-Premiere verdient mit 1:0.

Die Partie ist vorbei, der Schiedsrichter hat soeben abgepfiffen.

90. Minute (+ 4) Ein hoher Ball, aber Wostry klärt.

90. Minute (+ 3) Das sollte es hier dann bald gewesen sein. Die Norweger werfen noch einmal alles nach vorne.

90. Minute (+ 2) Raguz mit etwas Ballglück und einen scharfen Schuss, der nur knapp neben das Tor geht. Da hat nicht viel gefehlt.

90. Minute (+ 2) Der LASK wieder im Vorwärtsgang.

90. Minute (+ 1) Drei Minuten gibt es hier oben drauf.

90. Minute (+ 1) Ein Norweger lässt mit einer Körpertäuschung zwei LASK-Spieler aussteigen. Sehenswert. Aber brotlose Kunst, weil Potzmann ausputzt.

90. Minute Jetzt wieder einmal die Norweger.

89. Minute Michorl bringt die Ecke hinein. Ein Norweger klärt spektakulär am langen Eck.

89. Minute Klauss über die Seite, Hansen wehrt den Ball drüber. Eckball für den LASK.

88. Minute Rosenborg BK wechselt. Für Anders Konradsen kommt Gjermund Asen.

87. Minute Schneller Angriff des LASK, aber Raguz kommt unter Bedrängnis nicht richtig an den Ball.

86. Minute Die Linzer fangen einen Angriff der Norweger ab.

85. Minute Klauss muss kurz behandelt werden, Hovland hat ihn gefoult.

85. Minute Gelbe Karte für Even Hovland, Rosenborg BK!

84. Minute Der LASK würde mit diesem Ergebnis weitere 570.000 Euro lukrieren. Derzeit haben die Linzer eine Summe von 7,92 Millionen Euro eingespielt.

83. Minute Potzmann mit einem guten Antritt auf der linken Seite. Raguz kommt an die Flanke und köpft - allerdings knapp daneben.

82. Minute Abstoß für den LASK. Das hätte gefühlt auch in die andere Richtung gehen können. Die Trondheimer protestieren aber nur kurz.

81. Minute Ranftl mit dem Stanglpass, aber ein Norweger ist dazwischen.

81. Minute Und Raguz holt gleich einmal einen Einwurf in der Offensive heraus.

80. Minute LASK wechselt. Für Thomas Goiginger kommt Marko Raguz.

80. Minute Lange Bälle sind jetzt offenbar in Mode.

79. Minute Schlager mit einem Ausschuss direkt zum Gegner. Seine Vorderleute bessern aber aus.

79. Minute Wieder wird Frieser wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen.

78. Minute Ranftl etwas zu steil auf Goiginger, der den Ball nicht erläuft.

77. Minute Jetzt wieder die Trondheimer im Angriff.

77. Minute Rosenborg wird wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen.

76. Minute Der Eckball bringt nichts ein. Ranftl erobert danach den Ball, Klauss kann ihn aber nicht verwerten.

76. Minute Frieser will in die Mitte zu Klauss legen, aber wieder klärt der norwegische Defensivverbund. Eckball.

75. Minute Klauss wird auf der Seite von einem Gegenspieler gelegt. Heftige Pfiffe aus dem Publikum. Wohl berechtigterweise.

74. Minute Konradsen Ceide und Anders Trondsen sind neu im Spiel.

73. Minute Doppeltausch bei den Gästen.

73. Minute Hansen klärt mit den Fäusten.

72. Minute Gute Kombination der Athletiker, aber Frieser springt der Ball etwas zu weit weg. Eckball für den LASK.

71. Minute Goiginger fällt bei einem Angriff. Das war diesmal aber zu wenig für einen Freistoß. Einzig die Position wäre wirklich gut gewesen.

70. Minute Ein Ball auf Adegbenro geht etwas zu weit. Schlager wäre aber da gewesen. Abstoß.

70. Minute "Steht auf, wenn ihr LASKler seid." Und da machen jetzt wirklich viele mit.

69. Minute Filipovic und Schlager sind da zusammengekracht. Es geht aber für beide weiter. Der Eckball der Norweger bringt nichts ein.

69. Minute Freistoß von der Seite für Rosenborg. Schlager fährt daneben, der Ball geht aber ins Aus.

67. Minute Es wird kalt hier auf der Gugl. Fans wie Kollegen stecken ihre Hände in die Jackentaschen.

67. Minute Ein Ranftl-Schuss von der Strafraumgrenze wird geblockt.

66. Minute Das Tempo in der Partie nimmt etwas ab.

65. Minute Michorl und Frieser im Doppelpass, letzterer erreicht einen Steilpass in den Strafraum aber nicht mehr.

64. Minute Ein Spieler der Trondheimer bleibt liegen. Es geht für ihn aber wohl ohne Behandlung weiter.

64. Minute Die Norweger kommen über die Seite durch, der Ball in die Mitte wird aber von der Linzer Defensive geklärt.

63. Minute Holland gewinnt im Mittelfeld viele Zweikämpfe. Er ist heute einer der Aktivposten beim LASK.

62. Minute Ranftl mit einem scharfen Pass in den Sechzehner, aber Hansen passt auf und hat den Ball sicher.

62. Minute Hansen klärt zum Eckball.

61. Minute Ranftl in die Spitze, aber da ist weit und breit kein Mitspieler.

61. Minute Rosenborg hat aktuell viel Ballbesitz. Der LASK kommt etwas zu schlampig aus der eigenen Hälfte.

60. Minute Wiesinger mit einem riskanten Dribbling. Aber das Pressing der Norweger ist zu wenig aggressiv.

59. Minute Die Wiederholung zeigt: Da hat es schon für weniger einen Elfmeter gegeben. Auch wenn Ranftl wohl direkt auf der Linie war, als er gefoult wurde.

58. Minute Jetzt geht es weiter. Ranftl wird von hinten zu Boden gestoßen. Der Referee lässt weiter laufen. Es wäre innerhalb des Sechzehners gewesen.

58. Minute Gelbe Karte für Birger Meling, Rosenborg BK!

58. Minute LASK wechselt. Für Rene Renner kommt Marvin Potzmann.

57. Minute Holland fängt den Ball ab und initiiert den nächsten Angriff. Michorl wird ungestüm gelegt. Das wird wohl Gelb geben.

56. Minute Eckball für die Norweger.

56. Minute Der LASK presst wieder etwas früher an, öffnet dadurch aber Räume im Mittelfeld, weil die hinteren Mannschaftsteile zu langsam herausrücken.

55. Minute Ranftl in die Mitte, Frieser haut über den Ball.

55. Minute Goiginger bringt den Ball zur Mitte, Klauss verfehlt ihn knapp.

53. Minute Wostry gewinnt das nächste Luftduell, in diesem Fall ganz wichtig als letzter Mann.

53. Minute Renner mit dem Foulspiel auf der Seite. Der muss eigentlich aufpassen. Zu viel kann er sich nach seiner Gelben nicht erlauben.

52. Minute Wieder bringt Klauss den Ball in den Strafraum, bleibt aber an einem Verteidiger hängen.

51. Minute Der LASK wieder etwas besser im Spiel - so wie zu Beginn des Spiels.

50. Minute Goiginger auf Klauss, aber ein Bein ist dazwischen.

50. Minute Ein Renner-Schuss geht knapp daneben.

49. Minute Ein weiter Ball von Hansen kann von Jensen nicht verarbeitet werden. Out-Einwurf für die Linzer.

49. Minute Jetzt wieder die Trondheimer.

49. Minute Da haben nur wenige Zentimeter gefehlt, wie in der Wiederholung auf den Bildschirmen im Pressebereich ersichtlich wird. Schade drum.

48. Minute Klauss leitet weiter auf Frieser, der wieder sehenswert zurück, aber der Stürmer hebt den Ball knapp am Tor vorbei. Riesenchance, das hätte das 2:0 sein müssen.

47. Minute Schlager mit einem weiten Abschlag, Klauss agiert jetzt wieder etwas hinter den Spitzen um den Ball zu sichern.

46. Minute Trondheim in Ballbesitz.

Die zweiten 45 Minuten wurden eben angepfiffen.

Auch beim LASK zeichnen sich keine Wechsel ab.

Hedenstad ist zurück auf dem Feld. Für ihn dürfte es nach seinem Zusammenstoß mit Renner wohl weitergehen.

Die LASK-Kicker sind zurück auf dem Feld.

"Wer braucht einen Haaland, wenn wir Holland haben?" - Das hat ein Kollege vor dem Spiel gesagt. Und hat damit unbewusst unser Halbzeitfazit geliefert. In etwa zehn Minuten geht es hier weiter.

Der LASK geht in der letzten Minute der ersten Hälfte in Führung. Diese geht grundsätzlich in Ordnung. Das Spiel ist geprägt von vielen Zweikämpfen und wenig wirklich schön herausgespielten Aktionen. Aber auch Trondheim war in Ansätzen bereits gefährlich.

Ende der ersten Halbzeit, die Mannschaften gehen in die Pause.

45. Minute (+ 3) Toooooooooooor für LASK! James Holland nickt den Eckball am kurzen Eck ein. Nichts zu halten für Hansen.

45. Minute (+ 2) Flanke von Renner, Frieser erwischt den Kopfball nicht richtig. Auch Klauss verpasst am langen Eck. Es gibt Eckball.

45. Minute (+ 1) Wostry lenkt einen Lochpass gerade noch ab. Das war ganz wichtig, weil so Filipovic an die Kugel kommt. Der Gegenspieler wäre durch gewesen.

45. Minute (+ 1) Die Nachspielzeit in der ersten Hälfte beträgt drei Minuten.

45. Minute Langer Ball auf Frieser. Etwas zu steil, Abstoß.

45. Minute Gelbe Karte für Vegar Hedenstad, Rosenborg BK! Völlig zurecht. Mittlerweile steht er wieder, er kann wohl weitermachen.

44. Minute Renner steht wieder. Beim Norweger sieht es schlechter aus. In der Wiederholung zeigt sich, dass der Norweger mit dem gestreckten Bein voran in Renner krachte.

43. Minute Zusammenstoß zweier Spieler. Beim LASK liegt Renner am Boden. Daneben windet sich auch ein Norweger. Die Betreuer entern das Spielfeld.

42. Minute Goiginger holt einen Freistoß im Mittelfeld heraus. Der Ball wird zu Frieser gespielt, der aber im Abseits steht.

42. Minute Goiginger bekommt im Strafraum den Ball, dreht sich und schießt, anstatt auf den freien Michorl weiterzuleiten. Der hätte freie Schussbahn gehabt.

41. Minute Der Wechsel erfolgte verletzungsbedingt. Tetteh hält sich an der Hüfte.

41. Minute LASK wechselt. Für Samuel Tetteh kommt Dominik Frieser.

40. Minute Kopfball von Wiesinger auf Höhe der ersten Stange. Aber der Ball geht daneben.

39. Minute Klauss lässt sich ins Mittelfeld abkippen und eröffnet einen Angriff. Goiginger zieht von rechts ab, Hansen wehrt zum Eckball ab.

38. Minute Holland blockt einen Schuss der Norweger im Strafraum. Wichtig!

38. Minute Das Spiel wird etwas schneller. Eine Flanke der Norweger in den Strafraum der Linzer findet keinen Abnehmer.

38. Minute Goiginger bringt den Ball in den Strafraum, wird dann aber von zwei Gegenspielern fair gestoppt.

37. Minute Tetteh wird von einem Verteidiger abgedrängt. Die Fans monieren ein Foul, der Referee sieht es anders.

37. Minute Jetzt wieder einmal die Linzer. Michorl verliert aber in der Mitte gegen zwei Mann den Ball.

36. Minute Jensen versucht's mit dem Ferserl aufreizend lässig weiterzuspielen. Das wird fast zur Gefahr, die LASK-Angreifer kommen aber mit ihrem Pressing zu spät.

35. Minute Die Norweger mit einem ersten Abschluss. Der Schuss aus etwa 20 Metern geht aber deutlich drüber.

34. Minute Joao Klauss mit guter Ballbehandlung bei einem hohen Ball. Er spielt ihn mit der Brust weiter. Brotlose Kunst, weil Tetteh der Ball verspringt.

33. Minute Die Norweger werden etwas stärker.

32. Minute Wostry klärt die Ecke per Kopf. Der LASK rückt heraus. In den vergangenen Minuten kamen die Linzer nicht richtig in die Zweikämpfe. Etwas bedenklich.

31. Minute Flilipovic klärt einen Angriff zur Ecke.

30. Minute Ein erster gefährlicherer Angriff der Norweger. Eine Flanke geht aber an Freund und Feind vorbei.

29. Minute Sieben Mann - die Viererkette und das Dreier-Mittelfeld - bewegen sich bei LASK-Ballbesitz kaum aus der eigenen Hälfte und stehen sehr defensiv. Das macht es dem LASK ganz schwer, zu kombinieren. Die Athletiker brauchen Tempo und Unordnung bei den Gästen.

28. Minute Die Gäste sind jetzt besser im Spiel. Es ist eine ausgeglichene Partie derzeit.

28. Minute Rosenborg wieder im Angriff, Michorl klärt aber zum Einwurf.

27. Minute Gelbe Karte für Rene Renner, LASK!

27. Minute Michorl mit der Flanke, die Norweger sind aber zuerst am Kopfball. Dann begeht Renner ein taktisches Foul.

26. Minute Freistoß von der Seite für die Athletiker. Das könnte wieder Gefahr bringen im Strafraum der Gäste.

25. Minute Jetzt wieder einmal die Athletiker. Mehr als ein Einwurf springt aber nicht heraus.

24. Minute Die Norweger probieren es mit hohen Bällen, der LASK verteidigt die aber sehr gut.

23. Minute Auch die Stimmung ist jetzt deutlich gespannter. Erstmals dürften auch die norwegischen Schlachtenbummler zu hören sein.

23. Minute Freistoß für die Trondheimer von der Seite.

22. Minute Das Spiel hat etwas an Fahrt verloren. Rosenborg steht jetzt wieder sicherer.

21. Minute Aber der LASK klärt gut.

21. Minute Jetzt jedoch wieder die Norweger, die einen Einwurf in der Offensive nahe der Eckfahne herausholen.

20. Minute Der norwegische Trainer gestikuliert wild in seiner Coaching-Zone herum. Dem gefällt das momentan gar nicht. Der LASK wird besser.

19. Minute Die Norweger versuchen das Spiel zu beruhigen.

18. Minute Klauss mit gutem Forechecking. Er kommt zum Schuss, der aber geblockt wird. Dann ein Querpass, den Goiginger gerade nicht mehr am langen Eck erreicht. Schade drum.

17. Minute Tetteh mit der Riesenchance nach einer Traumkombination, aber sein Ball wird von Hansen abgewehrt, den Nachschuss erwischt er nicht.

16. Minute Klauss kommt mit etwas Glück an den Ball, das Spielgerät verspringt aber unmittelbar danach. Schade, da wäre er durch gewesen.

15. Minute Der LASK versucht es immer mit schnellen Angriffen. Die Norweger stehen aber wirklich sehr kompakt in der Defensive.

14. Minute Handspiel der Noweger. Da hätte sich eine gute Chance ergeben.

13. Minute Die Viererkette der Norweger wirkt zunehmend wie eine Dreierkette. Ein Innenverteidiger rückt immer wieder ins Mittelfeld auf.

12. Minute Wieder einmal ein schneller Antritt von Renner, er bleibt aber an einem Verteidiger hängen.

11. Minute Die Trondheimer stehen gut. Sie lassen den LASK wenig Platz zum Kombinieren.

10. Minute Stanglpass von Goiginger, aber ein norwegisches Bein ist dazwischen.

9. Minute Michorl wird von einem Gegner im Luftduell zu Boden gestoßen. Freistoß für den LASK.

9. Minute Rosenborg wird zurückgepfiffen - Abseits.

8. Minute Stimmung kommt auf. Nur nicht im Auswärtssektor. Obwohl es jetzt etwas mehr als 17 Fans sind.

7. Minute Ein erster Angriff der Linzer. Tetteh mit dem Abschluss, die Kugel geht knapp daneben. Die Flanke kam von Ranftl - nach schönem Doppelpass mit Klauss.

7. Minute Renner bekommt einen Einwurf zugesprochen. Er war aber der letzte Spieler am Ball.

6. Minute Jetzt einmal die Norweger. Ein Versuch über die Seite wird zurückgepfiffen, der Ball war bereits im Seiten-Out.

5. Minute Tetteh kann wohl weiter machen. Er verlässt das Feld ohne fremde Hilfe.

4. Minute Valerien Ismael sieht sich das ganze mit ernster Miene an.

4. Minute Tetteh bleibt nach einem Zweikampf liegen. Die Betreuer eilen auf das Feld.

3. Minute Klauss hat beinahe Erfolg mit einem sehr aggressivem Anlauf im Pressing. Die Kugel springt aber zu einem Norweger.

3. Minute Eine Eckball-Variante mit einem Pass auf den Sechzehner, aber der Schuss von Goiginger wird geblockt.

2. Minute Vor allem hier fehlt dem LASK die Kopfballstärke eines Gernot Trauner und eines Christian Ramsebner.

2. Minute Die Linzer holen einen ersten Eckball heraus.

1. Minute Mittlerweile dürfte es sich durchgesprochen haben, dass der LASK vor allem hier eine große Nummer sein kann.

1. Minute Der LASK startet mit einem hohen Ball, den die Norweger klären können.

Die Partie beginnt, der Schiedsrichter hat soeben angepfiffen!

Der LASK spielt wie gewohnt in den weißen Champions-League-Leibchen. Die Linzer haben den Ankick.

Zeit für die Mannschaftsfotos. Die Stimmung ist gut hier im Stadion. Die Spannung steigt. Ganz voll ist es allerdings (noch) nicht.

Los geht's! Angeführt von den Kapitänen James Holland und Mike Jensen kommen die Teams auf das Feld. Das historische Debüt in der Europa League, es steht unmittelbar bevor. Jetzt wird auch die Hynme der Europa League eingespielt.

Die Teams stehen in den Kabinengängen bereit. Gleich geht's raus auf das Feld.

Gleich kommen die Mannschaften auf das Feld.

Gezählte 17 Fans haben den Auswärtssektor aktuell für sich.

Die Aufstellung des LASK wird vom Sprecher verlesen. Die Fans schreien die Nachnamen gewohnt lautstark mit. Noch ist das Stadion der Stadt Linz noch nicht restlos gefüllt.

Der Rasen wird noch einmal bewässert, allerdings nur auf einer Seite.

Noch etwa eine Viertelstunde bis zum Anpfiff. Die Ränge füllen sich.

Für die Spieler geht es nun zurück in die Kabinen. Die Ordner kommen auf das Grün und bessern die gröbsten Unebenheiten aus.

Die Kollegen hier wollen sich bei den Tipps für das heutige Spiel noch nicht richtig festlegen. Die Tendenz geht jedoch in Richtung Heimsieg.

Wie bereits erwähnt haben die Trondheimer ihre Generalprobe am Wochenende mit 3:1 gegen Lilleström gewonnen. Die Tore erzielten Bjorn Johnsen (2) und Samuel Adegbenro.

Die Norweger sind international sehr erfahren, haben in den letzten 31 Spielzeiten 30-mal international gespielt.

Entweder wir haben uns hier verschaut oder der Goalie der Norweger hat sich einen Pullover angezogen. Das Aufwärmen läuft, der Sprecher begrüßt das Publikum und versucht die Fans auf die heutige Partie einzuschwören.

Die heutige Partie wird von Donatas Rumsas aus Litauen geleitet. Die Assistenten kommen ebenfalls aus Litauen und haben die klingenden Namen Aleksandr Radius und Dovydas Suziedelis. Der vierte Offizielle heißt Donatas Simenas.

18:16 Uhr - Trondheim betritt das Spielfeld und wird erst einmal ausgepfiffen. Dann schlagen die Pfiffe in Beifall um, weil die Spieler der Hausherren unmittelbar danach folgen.

PSV Eindhoven gegen Sporting Lissabon wird heute übrigens ebenfalls um 18:55 Uhr angepfiffen.

Gestern gaben die Athletiker die Vertragsverlängerung von Kapitän Gernot Trauner bekannt, der heute bekanntlich wegen der Gelb-Roten Karte im CL-Playoff-Rückspiel in Brügge gesperrt fehlt.

Das Stadion füllt sich etwas, bis auf den Gästesektor wird es heute ziemlich voll werden. Die Atmosphäre ist (noch) relativ locker. Das wird sich aber noch ändern. Der LASK will in dieser Gruppe mit Trondheim, Eindhoven und Sporting Lissabon kein Punktelieferant sein, sondern möglichst um einen Aufstieg ins Sechzehntelfinale kämpfen. Dafür braucht es vor allem vor eigenem Publikum gute Resultate.

Ersatz-Goalie Thomas Gebauer trägt heute neonpinke Socken und absolviert gerade Passübungen mit Alex Schlager. Das tut fast beim Zuschauen weh. Die Socken, nicht die Übungen.

Und da sind auch die Norweger. Die sind die niedrigen Temperaturen offenbar gewohnt. Einer wärmt ärmellos auf. Gibt's ja gar nicht.

Pünktlich 50 Minuten vor Spielbeginn kommen die LASK-Torleute erstmals auf das Feld. Sehr zur Freude der Fans. "Aaaalex Schlager" skandiert die Kurve.

Bei den Norwegern stet Andre Hansen im Tor. Vegar Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland und Birger Meling sind die Verteidiger im 4-3-3-System von Eirik Horneland. Das Mittelfeld wird von Mike Jensen (C), Marius Lundemo und Anders Konradsen gebildet. Als Stürmer stehen Alexander Söderlund, Bjorn Johnsen und Samuel Adegbenro im Aufgebot. Auf der Ersatzbank nehmen Arild Östbö, Yann-Erik De Lanlay, Anders Trondsen, David Akintola, Gustav Valsvik, Gjermund Asen und Emil Konradsen Ceide Platz.

Die Aufstellungen sind da! Der LASK beginnt mit Alex Schlager im Tor. Davor spielen Petar Filipovic, Philipp Wiesinger und Markus Wostry. Im Mittelfeld sind Rene Renner, Peter Michorl, James Holland und Reinhold Ranftl aufgeboten. Der Sturm wird von Samuel Tetteh, Joao Klauss und Thomas Goiginger gebildet. Thomas Gebauer, Emanuel Pogatetz, Yusuf Otubanjo, Marvin Potzmann, Dominik Frieser, Marko Raguz und Thomas Sabitzer sitzen auf der Bank.

Ein paar wissenswerte Fakten über Trondheim - für alle die vorhaben, dem LASK am fünften Spieltag (28.11.) nach Norwegen nachzureisen. Die etwa 200. 000 Einwohner zählende Stadt liegt direkt an einem Fjord, also auf Meeresniveau. Im November liegen die Temperaturen durchschnittlich zwischen 3,7 und -2 Grad.

Die Generalprobe für das heutige Spiel beendete Rosenborg übrigens mit einem 3:1-Sieg über Lilleström, dem Vorjahres-Gegner des LASK in der Europa-League-Qualifikation. Letztendlich konnten die Athletiker die Hürde Lilleström überwinden, danach scheiterte man an Besiktas Istanbul haarscharf.

Der Rasen wird jetzt noch einmal bewässert.

Vor zwei Wochen trennten sich die Norweger von ihrem bekanntesten Spieler - dem Dänen Niklas Bendtner. Die Mannschaft überzeugt über das Kollektiv.

Rosenborg hat auf dem Weg in die Europa League zuerst den Linfield FC, dann Bate Borissow und dann den NK Maribor ausgeschaltet. Im Champions-League-Playoff scheiterte man an Dinamo Zagreb. Darum ging es für die Trondheimer in die Gruppenphase der Europa League.

Für den LASK stellt der heutige Abend eine Premiere dar: Noch nie waren die Athletiker in der Europa League vertreten. 1984 und 1985 erreichte man die zweite Runde im damaligen Europapokal.

Laut Polizei werden heute etwa 50 Fans aus Norwegen erwartet. Es wird nicht von großem Gefahrenpotenzial ausgegangen. Auch sonst war es bisher ruhig. So soll das bleiben.

Auf dem Rasen besichtigen erste Offizielle das Grün. Die ersten Fans sind bereits im Stadion. Die Schlangen davor werden langsam länger. Noch läuft eine Nummer von Status Quo ("Whatever You Want") zur Einstimmung - der Klassiker.