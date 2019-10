Liveticker: LASK empfängt Mattersburg

Zwar fehlen gegen die Burgenländer mit Christian Ramsebner, Emanuel Pogatetz und Markus Wostry gleich drei verletzte bzw. rekonvaleszente Verteidiger, zumindest der ins Mannschaftstraining zurückgekehrte Wostry soll aber bald wieder zur Verfügung stehen. In dieser Woche arbeitete Ismael wieder intensiver mit seinem Team, u.a. zuletzt an der Chancenverwertung. In den Tagen davor war Regeneration angesagt.

Der Franzose will mit seiner Mannschaft auch endlich wieder in Pasching jubeln. Gewann der LASK national alle acht Auswärtsspiele dieser Saison, wartet er in der Liga zu Hause seit dem 2:0 gegen Altach am 28. Juli auf einen Dreier.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga

LASK Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.