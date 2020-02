Der LASK freut sich auf Manchester: "Ein unglaubliches Highlight"

Der LASK bekommt es im Achtelfinale der UEFA Europa League mit einem wahren Hammer zu tun. Die Linzer zogen die Star-Truppe von Manchester United. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Spieltermine sind der 12. März in Linz (18.55 Uhr) und der 19. März im berühmten Old Trafford Stadium (21 Uhr) in Manchester.

Salzburg, deren Rückspiel gegen Frankfurt (Hinspiel 1:4) wegen einer Orkanverschiebung erst heute Freitag (18 Uhr) nachgetragen wird, würde im Falle eines Aufstiegs auf Basel treffen. Oliver Glasner bekam mit Wolfsburg Donetsk zugelost.

Wiesingers Vorahnung

Trainer Valerien Ismael hatte bereits vor der Auslosung von einer großen Herausforderung und einer Außenseiterrolle gesprochen. Nachdem er das Los erfahren hatte, gab sich der 44-Jährige gespalten. Einerseits erfreut über das attraktive Los: "Manchester United ist eine der besten Mannschaften der Welt. Uns steht ein unglaubliches Highlight bevor." Andererseits sehr wohl kämpferisch: "Unser Ziel für das Hinspiel ist es zunächst, uns eine gute Ausgangsposition für das Retourmatch zu verschaffen."

In Jubelstimmung war auch Torhüter Alexander Schlager. "Manchester ist ein absoluter Topverein. Mit diesem Los geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte der Schlussmann.

Kein Nachteil ist der Termin des Hinspiels, bekommt es United doch in der Liga davor mit Manchester City und danach mit Tottenham mit zwei Kalibern zu tun. (Einige Manchester-Fans stellte die Auslosung vor Probleme)

Eine leise Vorahnung hatte LASK-Verteidiger Philipp Wiesinger, der nach dem Schlusspfiff gestern gegen Alkmaar gegenüber OÖN-Sportredakteur Günther Mayrhofer sagte:



Die weiteren Begegnungen (der Erstgezogene hat zunächst das Heimrecht):



LASK - Manchester United (Eng)

Salzburg/Frankfurt - FC Basel (Sui)

Baseksehir Istanbul (Tur) - FC Kopenhagen (Den)

Olympiakos Piräus (Gre) - Wolverhampton Wanderers (Eng)

Glasgow Rangers (Sco) - Bayer Leverkusen (D)

VfL Wolfsburg (D) - Shakhtar Donetsk (Ukr)

Inter Mailand (Ita) - Getafe (Esp)

FC Sevilla (Esp) - AS Roma (Ita)

Fernduell mit der Türkei

Der Kampf um den wichtigen Platz elf in der UEFA-Fünfjahreswertung, der einen Fix-Startplatz in der Champions League mit sich bringt, läuft auf ein Duell zwischen Österreich und der Türkei hinaus. Nachdem Basaksehir Istanbul dank eines Treffers in der Nachspielzeit den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Europa-League geschafft hat, liegt die Türkei unverändert knapp (0,475 Punkte) vor Österreich. Basksehir trifft im Achtelfinale auf FC Kopenhagen.

Dank des Aufstiegs des LASK gegen AZ Alkmaar darf die heimische Bundesliga aber weiter hoffen, auf Platz elf vorzurücken. In diesem Fall wäre Österreichs Meister im Herbst 2021 in der Champions-League-Gruppenphase, sofern sich der Sieger der vorangegangenen Auflage der "Königsklasse" über die nationale Meisterschaft für die Champions League qualifiziert. In den vergangenen Jahren war dies fast immer der Fall.

Der Rückstand von 0,475 Punkte bedeutet, dass Österreich noch einen Sieg und ein Remis mehr holen muss, um die Türkei zu überholen. Mit dem LASK und Basaksehir steht jeweils eine Mannschaft im Achtelfinale, allerdings kann Red Bull Salzburg am (heutigen) Freitagabend im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt noch punkten und aufsteigen. Ein Sieg bringt 0,4 Punkte, ein Remis 0,2.

