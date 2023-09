Liverpools Top-Star ist sich für nichts zu schade

LIVERPOOL. "Wir sind nicht in Jahr acht meiner Trainerära beim FC Liverpool, sondern das ist das erste Jahr eines neuen Teams." So reagiert FC Liverpools Trainer-Legende Jürgen Klopp, wenn er auf den aktuellen Status seines Klubs angesprochen wird, der am Samstag beim 3:1 gegen die Wolverhampton Wanderers zum dritten Mal in dieser Saison einen Rückstand aufgeholt hat. 830 Millionen Euro beträgt der Marktwert des Starensembles, das am Donnerstag beim LASK gastiert.