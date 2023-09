Liverpool in Linz: Pressekonferenz mit Jürgen Klopp live auf nachrichten.at

Das Starensemble mit Trainer Jürgen Klopp landet erst am Mittwochabend in Linz. Geplant ist, dass die Mannschaft gleich vom Rollfeld aus von einem Bus abgeholt und nach Bad Leonfelden gebracht wird. Ein Training in Linz ist nicht vorgesehen. Jürgen Klopp und ein Spieler werden direkt in die Raiffeisen Arena gebracht, dort findet um 20 Uhr eine Pressekonferenz statt. Diese übertragen wir am Abend per Livestream:

Dass Konferenzen mit Jürgen Klopp nicht immer so ablaufen wie geplant, ist hinlänglich bekannt. Im Video sehen Sie einen Ausschnitt seiner besten Sprüche:

Zuvor findet um 17 Uhr die Pressekonferenz des LASK statt. Cheftrainer Thomas Sageder und zwei Spieler werden für Fragen zur Verfügung stehen. Auch diese Pressekonferenz sehen sie live auf nachrichten.at.

Ebenfalls live werden die ersten 15 Minuten des Abschlusstraining des LASK in der Raiffeisen Arena übertragen (ab 18 Uhr).

