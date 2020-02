LASK-Trainer: "Es gibt nur eine Richtung: Wir spielen auf Sieg"

Vor dem Abschlusstraining um 15 Uhr gab Trainer Valerien Ismael auf der Pressekonferenz noch die letzten Infos zum morgigen Spiel: "Alle Spieler sind fit, wir freuen uns auf dieses nächste Highlight in der Klubgeschichte." Und er gab auch gleich die Richtung für das Spiel vor. "Es gibt nur eine Richtung, wir spielen auf Sieg. Auf Unentschieden zu spielen wäre nicht LASK like."

Sein Versprechen an die Fans: Wir haben in den Niederlanden schon ein gutes Spiel hingelegt, werden aber morgen noch etwas drauflegen."

Der Schlüssel zum Erfolg werden auch die Fans im ausverkauften Linzer Stadion sein. "Wir wissen was auf der Gugl möglich ist. Auch die Fans müssen die beste Leistung abliefern, das werden sie auch tun. Es ist unser Wohnzimmer geworden, wir fühlen uns sehr wohl hier."

LASK-Spieler Thomas Goiginger will sich nicht in die Karten blicken lassen. "Wir können uns noch in einigen Nuancen im Vergleich zum Hinspiel verbessern. Welche das sind, wollen wir lieber auf dem Platz zeigen."

Die Pressekonferenz zum Nachschauen:

