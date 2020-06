LASK verzichtet auf das Schiedsgericht

Dies erklärt die LASK-Spitze mit Präsident Siegmund Gruber und Vize Jürgen Werner am Dienstag in einer Pressekonferenz. Eine Entscheidung des Ständig Neutralen Schiedsgerichts hätte wohl sechs bis zwölf Monate gedauert. Der Klub wolle die Liga nicht in ein Chaos stürzen, so der Verein. Damit bleibt es bei dem Abzug von vier Punkten für die aktuell drittplatzierten Linzer, welchen das zweitinstanzliche Komitee in der Vorwoche ausgesprochen hatte.

Damals hatte der LASK noch einen Rekurs beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht angekündigt. Dazu kommt es nun aber nicht. Ursprünglich waren den Linzern von der Liga wegen der Durchführung verbotener Teamtrainings während der Corona-Pause sechs Zähler abgezogen worden. Diese Sanktion hatte man beeinsprucht und die erwähnte Reduktion erwirkt. Die Ende Mai vom Senat 1 ebenfalls verhängte Geldstrafe von 75.000 Euro war aber aufrecht geblieben.

Die Pressekonferenz zum Nachschauen:

