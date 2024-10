Jetzt LIVE: LASK-Trainer Markus Schopp steht Rede und Antwort

Beim LASK gibt vor dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Klagenfurt (14.30 Uhr) viel aufzuarbeiten. Das 2:2 zum Auftakt der Fußball-Conference-League gegen Djurgarden offenbarte, wie fragil die Athletiker aufgestellt sind.

Trainer Markus Schopp dribbelte bei der Erklärung der Enttäuschung am Donnerstagabend zwischen Starkreden des Gegners und Kritik am eigenen Auftritt. Offensichtlich war, dass der LASK von Kleinigkeiten aus der Bahn geworfen wurde – und in in seine Einzelteile zerfiel.

Am Sonntag ist wieder eine Einheit auf dem Platz notwendig, um eine Erfolgsserie zu verlängern: Gegen Klagenfurt blieb der LASK in bisher 21 Pflichtspielen ungeschlagen.

Mehr dazu gibt es in der Pressekonferenz (ab 13 Uhr) des Klubs:

