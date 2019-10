Live: LASK peilt in Altach achten Auswärtssieg in Folge an

In der 12. Runde droht dem Vorletzten die fünfte Niederlage in Folge, für den zweitplatzierten LASK, der saisonübergreifend sieben Liga-Auswärtspartien in Folge gewonnen hat, ist die Zielsetzung klar. Mit dem nächsten Erfolg soll der Drei-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Salzburg gehalten oder sogar weiter verkürzt werden. Denn die "Bullen" sind zuhause im Schlager gegen Rapid gefordert (ab 17 Uhr live auf nachrichten.at).

Der Liveticker zum Spiel in Altach:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.