LIVE: LASK gastiert im Europacup bei Alashkert Martuni

Alashkert Martuni - LASK

Anstoß: 21.10. - 18:45

Live-Kommentar

Eriwan ist übrigens eine Millionenstadt (1,077 Millionen Einwohner) im Herzen Armeniens. Etwa ein Drittel der Bevölkerung Armeniens lebt in der Hauptstadt. Nächstes Rätsel: Eriwan oder Jerewan? Beides ist laut Wikipedia richtig. Gebräuchlicher ist aber Eriwan. Alashkert Martuni, Alashkert Eriwan oder doch FC Alashkert? Grundsätzlich am richtigsten ist wohl FC Alashkert. Denn bis 2013 hat das Team in Martuni, einer 12.000-Einwohner-Stadt am Ufer des Swansees gespielt. Seit 2013 spielt man in der armenischen Hauptstadt Eriwan. Die beiden Gruppengegner, HJK Helsinki und Maccabi Tel Aviv, spielen aktuell bereits gegeneinander. In Finnland ist soeben das 3:0 für die Gäste aus Israel gefallen, 60 Minuten sind gespielt. Aktuell hat es in der armenischen Hauptstadt 12 Grad, die Sonne ist bereits seit eineinhalb Stunden untergegangen. Aktuell ist es für den LASK 19:43 Uhr. Die Partie beginnt also um 20:45 Uhr, ist aufgrund der Zeitverschiebung bei uns eine 18:45-Uhr-Partie. Servus und herzlich willkommen zum heutigen Liveticker vom Europacup-Auswärtsspiel des LASK in Eriwan!

Der LASK hat in dieser Saison auswärts im Europacup eine weiße Weste zu verteidigen: 1:0 gegen Novi Sad, 2:0 gegen Johnstone, 2:0 gegen HJK Helsinki - in der Fremde läuft es in dieser Europacup-Saison. Seit der Trennung von Ex-Trainer Dominik Thalhammer hat der LASK zwar in sieben Spielen fünfmal gepunktet und dreimal gewonnen, zuletzt setzte es aber zwei Niederlagen in Serie - in der Liga in Salzburg und gegen den WAC. In Armenien möchte der LASK wieder zurück in die Erfolgsspur kommen.

Doch auch der Gegner agierte zuletzt nicht in Hochform: Alashkert hat in den ersten beiden Spieltagen der Europa Conference League mehr Gegentreffer kassiert, als alle anderen Teams der Gruppenphase: Vier Gegentore auswärts bei Maccabi Tel Aviv und vier weitere daheim gegen HJK Helsinki. Seit 15. August gelangen dem armenischen Meister in elf Pflichtspielen nur zwei Siege.