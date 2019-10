LIVE: LASK gastiert beim EL-Tabellenführer in Eindhoven

Wieder Glück für den LASK! Kopfball an die Latte von Schwab.

Der Anfangsschock dürfte überstanden sein. Mitterweile schafft es auch der LASK erste Akzente in der gegnerischen Hälfte zu setzen.

Langer Ball ins out von PSV.

Eindhoven übernimmt von Beginn an die Kontrolle.

Der LASK in schwarz, Eindhoven in rot-weißen Trikots.

Beste Bedingungen im PSV-Stadion. Momentan ist es allergings finster! Very British ist in Eindhoven heute nur das Schiedsrichter-Quintett, angeführt von Chris Kavanagh.

Hätten Sie es gewusst? Die Trainer des heutigen Abends sind alte Bekannte. Mark van Bommel (PSV) und Valérien Ismaël (LASK) waren in der Saison 2006/07 Teamkollegen bei Bayern München.

Apropos Geld: Gewinnen können Sie hier zwar keinen Cent, ihre Tipps für das Spiel sind allerdings trotzdem jederzeit willkommen. Platz dazu finden Sie in den Kommentaren zum Artikel.

Weitaus größere Summen stehen sich heute gegenüber, wirft man einen Blick auf tranfermarkt.at. Dort treffen heute nämlich rund 210 Millionen auf knapp 30,00 Millionen Euro. Was uns für heute allerdings positiv stimmt: Geld allein spielt nicht immer erfolgreichen Fußball. Die zwei Euro für das Phrasen-Schwein liegen bereit.

Bis auf wenige Restplätze wird das Stadion heute ausverkauft sein. Ein möglicher Grund: PSV-Anhänger müssen für das 3er-Abo bei Heimspielen nur schlanke 40 Euro auf den Tisch legen. In Linz muss man dafür mehr als das Doppelte berappen.