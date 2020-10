LIVE: LASK empfängt in zweiter Cup-Runde Wörgl

Das Anrennen wird belohnt: Goiginger wird im Sechzehner freigespielt. Sein Schuss von der rechten Seiten verunglückt, wird aber zur idealen Vorlage für Eggestein, der an der zweiten Stange nur noch den Fuß für sein erstes Pflichtspieltor im LASK-Dress hinhalten muss.

Eggestein! Wörgls Abwehrspieler legt der Bremen-Leihgabe mit einer verunglüclkten Aktion den Ball am Sechzehner auf, Eggestein schießt rechts daneben.

Raguz kommt in der Mitte nicht zum Kopfball.

Wieder Eckball. Der LASK setzt sich in Wörgls Hälfte fest.

Wörgl kann klären, nach der Faustabwehr von Torhüter Stöckl spielt Andrade den Steilpass ins Out.

Ranftl fällt am Sechzehner im Zweikampf mit Bevab, Referee Kijas hat kein Foul gesehen.

Zwei Spieler wechselten einst von Wörgl zum LASK: Auron Miloti und Rasmus Jörgensen konnten aber in Linz nicht an ihre Leistungen bei den Tirolern anschließen.

Der LASK spielte zwischen 2001 bis 2005 16 Mal in der zweiten Liga. Sechs Spiele gewann der LASK, sieben die Tiroler, drei Partien endeten Unentschieden. Das bisher letzte Duell gewann der LASK im Mai 2005 in Wörgl mit 1:0.

Die LASK-Spieler gehen zurück in die Kabine.

Die Partie gegen Wörgl ist die erste von sieben innerhalb von 23 Tagen: Es folgen bis zur kommenden Länderspielpause drei in der Bundesliga und drei in der Europa League.

Bis dorthin soll auch Petar Filipovic wieder fit werden.Der 30-Jährige soll am Montag wieder in das Training einsteigen. Heute wird er von Andres Andrade vertreten, der gestern 22 Jahre alt wurde.

Für den LASK ist die zweite Cup-Runde die Pflicht vor der Kür am Donnerstag: Dann eröffnen die Athletiker die Gruppenphase in Europa League mit dem Gastspiel bei Tottenham.

Die bekanntesten Spieler Wörgls sind Sascha Wörgetter, der bei Innsbruck spielte, und Drazen Kekez, zuvor bei Watttens am Ball.

In der Tabelle liegt Wörgl mit 22 Punkten nach elf Spielen auf dem vierten Platz, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Kitzbühel, der allerdings zwei Partien mehr ausgetragen hat. Auch Reichenau hat 24 Punkte und ein Match mehr als Wörgl ausgetragen.

Gegner Wörgl hat bereits einen oberösterreichischen Klub aus dem Bewerb gekickt: In der ersten Runde gewann der Regionalliga-Tirol-Klub gegen Vöcklamarkt mit 4:2. Zwei Treffer erzielte dabei Salko Mujanovic. Der 23-Jährige traf in der laufenden Saison bisher elf Mal.