LIVE: LASK empfängt im Cup-Achtelfinale ASK Elektra

Ein Blick auf den heutigen Gegner: Der Athletic Sportklub Koma Elektra kommt aus dem zweiten Wiener Bezirk (Leopoldstadt). Der Verein ist seit 2013 das Produkt einer Fusion des FS Elektra mit dem 1984 gegründeten AS Koma. Als Gründungsjahr gilt 1921 (SC Elektra Wien). Die glorreichsten Tage der Vereinsgeschichte erlebten die Wiener in der Saison 1950/51, als die Elektra in der ersten Liga (Staatsliga A) spielte. Der ASK Elektra ist außerdem dreifacher österreichischer Meister im Damenfußball (1977, 1979, 1980).