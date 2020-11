Live: Der LASK empfängt Royal Antwerpen

"Ich sehe das Spiel nicht als vorentscheidend", meinte Dominik Thalhammer vor dem Spiel, schränkte aber ein: "Wenn wir gewinnen Ja. Doch wir sind an einem sehr guten Tag auch in der Lage, Tottenham Punkte abzunehmen", sagte der LASK-Trainer zur Ausgangssituation.

