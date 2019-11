Live: Der LASK empfängt die Admira

Trainer Valerien Ismael kündigte einen Tag vor der Partie an, gegen das Schlusslicht keine allzu großen Rotationen vorzunehmen. "Es geht darum, noch einmal alles abzurufen und alles reinzuwerfen, was wir noch im Tank haben", sagte der Franzose am Samstag.

Mit Markus Wostry habe auch ein zuletzt verletzter Verteidiger wieder mittrainieren können, berichtete Ismael noch vor dem Abschlusstraining seiner Mannschaft. Die Qual der Wahl hat er im Angriff, wo mit Joao Klauss und Marko Raguz zwei formstarke Angreifer für die Position des Mittelstürmers zur Verfügung stehen.

