LIVE: Der LASK empfängt den FC Alashkert

18:03 Uhr und die Torhüter beider Mannschaften kommen zum Aufwärmen auf's Feld. LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic hat gestern mit unserem Kollegen Günther Mayrhofer gesprochen. Das Interview lesen Sie auf nachrichten.at/lask. Die Aufstellung lässt einige Spekulationen offen. Laut dem offiziellen Line-Up der UEFA spielt der LASK in einem 4-4-2, welches aber vermutlich ein 3-4-3 sein wird. Die Aufstellung des LASK laut offiziellem Line-Up: Alexander Schlager; Marvin Potzmann, Felix Luckeneder, Rene Renner, Hyunseok Hong; Thomas Goiginger, Peter Michorl, Sascha Horvath, Keito Nakamura; Alexander Schmidt, Christoph Monschein. Auf der Ersatzbank nehmen folglich Thomas Gebauer, Nikolas Polster, Yannis Letard, Andreas Gruber und Florian Flecker Platz. Jan Boller ist fehlt heute wegen einer Sperre, dazu kommen fünf Verletzte: Philipp Wiesinger, Petar Filipovic, Marko Raguz, James Holland und Tobias Lawal. Zeitgleich mit der Partie in Klagenfurt startet heute das Duelle der beiden Gruppengegner Maccabi Tel Aviv und HJK Helsinki. Gewinnen die Israeli und die Athletiker, überwintert der LASK fix in der Conference League. Die Ersatzbank der Athletiker wird heute vermutlich von Thomas Gebauer, Nicolas Polster, Florian Flecker, Andreas Gruber und Alexander Schmidt gewärmt. Man munkelt, dass selbst für die Torleute ein Dress der Feldspieler vorbereitet wurde. Das wäre regeltechnisch erlaubt. Nicht erlaubt ist der Einsatz von Kooperationsspielern der Juniors, die zu Saisonbeginn nicht gemeldet worden sind. In der Bundesliga ist das anders - da gestaltet sich am Wochenende die Aufstellung etwas einfacher, weil auch Kooperationsspieler erlaubt sind. Christoph Monschein ist übrigens einer der 13 Feldspieler, die LASK-Trainer Andreas Wieland heute zur Verfügung stehen. Er wird im Sturmzentrum erwartet. Eine Hör-Empfehlung bis zum Ankick in exakt einer Stunde ist der Life-Radio-LASK-Podcast "seit1908", in dem LASK-Stürmer Christoph Monschein zu Gast war. Alashkert Martuni, Alashkert Eriwan oder doch FC Alashkert? Grundsätzlich am richtigsten ist wohl FC Alashkert. Denn bis 2013 hat das Team in Martuni, einer 12.000-Einwohner-Stadt am Ufer des Swansees gespielt. Seit 2013 spielt man in der armenischen Hauptstadt Eriwan. Servus und herzlich willkommen aus dem Klagenfurter Wörtherseestadion. Wir berichten vom vierten Gruppenspiel der UEFA Europa Conference League zwischen dem LASK und dem FC Alashkert.

Der LASK kann heute mit einem Heimsieg gegen Alashkert bei einem gleichzeitigen Erfolg von Maccabi Tel Aviv gegen Helsinki das Überwintern in der Europa Conference League fixieren. Die Linzer, die vor 14 Tagen in Armenien mit 3:0 gewinnen konnten, gehen allerdings mit einem stark ersatzgeschwächten Kader in die Partie. Nur 13 Feldspieler haben sich für heute fit gemeldet. Neben den Verletzten fehlen Dario Maresic, Husein Balic, Mamoudou Karamoko und Lukas Grgic nach positiven Corona-Tests.

In der Liga hat der armenische Meister etwas an Fahrt gewonnen, am Wochenende gewann man beim Tabellennachbarn Van auswärts mit 4:0. Der LASK sollte also vorgewarnt sein.