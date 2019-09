LIVE-Countdown: LASK debütiert in Europa League gegen Trondheim

Bei den Norwegern stet Andre Hansen im Tor. Vegar Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland und Birger Meling sind die Verteidiger im 4-3-3-System von Eirik Horneland. Das Mittelfeld wird von Mike Jensen (C), Marius Lundemo und Anders Konradsen gebildet. Als Stürmer stehen Alexander Söderlund, Bjorn Johnsen und Samuel Adegbenro im Aufgebot. Auf der Ersatzbank nehmen Arild Östbö, Yann-Erik De Lanlay, Anders Trondsen, David Akintola, Gustav Valsvik, Gjermund Asen und Emil Konradsen Ceide Platz.

Die Aufstellungen sind da! Der LASK beginnt mit Alex Schlager im Tor. Davor spielen Petar Filipovic, Philipp Wiesinger und Markus Wostry. Im Mittelfeld sind Rene Renner, Peter Michorl, James Holland und Reinhold Ranftl aufgeboten. Der Sturm wird von Samuel Tetteh, Joao Klauss und Thomas Goiginger gebildet. Thomas Gebauer, Emanuel Pogatetz, Yusuf Otubanjo, Marvin Potzmann, Dominik Frieser, Marko Raguz und Thomas Sabitzer sitzen auf der Bank.

Ein paar wissenswerte Fakten über Trondheim - für alle die vorhaben, dem LASK am fünften Spieltag (28.11.) nach Norwegen nachzureisen. Die etwa 200. 000 Einwohner zählende Stadt liegt direkt an einem Fjord, also auf Meeresniveau. Im November liegen die Temperaturen durchschnittlich zwischen 3,7 und -2 Grad.

Die Generalprobe für das heutige Spiel beendete Rosenborg übrigens mit einem 3:1-Sieg über Lilleström, dem Vorjahres-Gegner des LASK in der Europa-League-Qualifikation. Letztendlich konnten die Athletiker die Hürde Lilleström überwinden, danach scheiterte man an Besiktas Istanbul haarscharf.

Der Rasen wird jetzt noch einmal bewässert.

Vor zwei Wochen trennten sich die Norweger von ihrem bekanntesten Spieler - dem Dänen Niklas Bendtner. Die Mannschaft überzeugt über das Kollektiv.

Rosenborg hat auf dem Weg in die Europa League zuerst den Linfield FC, dann Bate Borissow und dann den NK Maribor ausgeschaltet. Im Champions-League-Playoff scheiterte man an Dinamo Zagreb. Darum ging es für die Trondheimer in die Gruppenphase der Europa League.

Für den LASK stellt der heutige Abend eine Premiere dar: Noch nie waren die Athletiker in der Europa League vertreten. 1984 und 1985 erreichte man die zweite Runde im damaligen Europapokal.

Laut Polizei werden heute etwa 50 Fans aus Norwegen erwartet. Es wird nicht von großem Gefahrenpotenzial ausgegangen. Auch sonst war es bisher ruhig. So soll das bleiben.

Auf dem Rasen besichtigen erste Offizielle das Grün. Die ersten Fans sind bereits im Stadion. Die Schlangen davor werden langsam länger. Noch läuft eine Nummer von Status Quo ("Whatever You Want") zur Einstimmung - der Klassiker.