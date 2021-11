Live ab 21:00 Uhr: LASK spielt in Tel Aviv um den Gruppensieg

Auch am Abend zeigt das Thermometer in Tel Aviv noch immer angenehme 19 Grad an, für nächste Woche werden unter Tags sogar 30 Grad erwartet. Vielleicht hat LASK-Mittelfeldspieler Lukas Grgic gestern auch wegen des günstigen Wetterberichts klargestellt, dass die Linzer „nicht auf Urlaub“ in Israel seien. Wir halten trotzdem fest, dass es im November vermutlich deutlich schlechtere Orte zum Fußballspielen gibt.