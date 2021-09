Live ab 18.45 Uhr: LASK startet gegen Helsinki in Conference League

Auf welche Spieler muss der LASK heute aufpassen? Einerseits Rechtsaußen Filip Valencic, außerdem Stürmer Roope Riski, der 2020 vom SKN St. Pölten zu HJK gewechselt ist. Chef im Mittelfeld ist der finnische Teamkapitän Tim Sparv: Ein international erfahrener Routinier, der nebenbei über den Tellerrand blickt und sich intelligente Gedanken zur bevorstehenden WM in Katar macht. Prädikat lesenswert!

Und so spielen die Gastgeber heute:

Die anderen beiden Mannschaften in der Gruppe A sind Maccabi Tel Aviv und der armenische Meister Alaschkert Martuni. Der direkte Vergleich dieser Teams hat am Dienstag bereits stattgefunden: Der Favorit aus Israel konnte sich zuhause klar mit 4:1 durchsetzen.