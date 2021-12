Live ab 18.45 Uhr: LASK beendet gegen Helsinki Gruppenphase

Gespielt wird wie gewohnt im Europacup in der Klagenfurter Ausweich-Heimstätte, wegen des Lockdowns aber vor leeren Rängen. Wer sich an die Zuschauerzahlen der letzten beiden „Heimspiele“ zurückerinnert, kann zum Schluss kommen, dass auf die Linzer zumindest in atmosphärischer Hinsicht keine allzu große Umstellung zukommt.